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Октоберфест в Мюнхене наконец-то позобновляется после паузы из-за пандемии

Киев • УНН

 • 141943 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Ежегодный немецкий фестиваль Октоберфест наконец-то снова состоится этой осенью после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, заявил в четверг глава знаменитого баварского пивного фестиваля Клеменс Баумгертнер, пишет УНН со ссылкой на AP.

Цитата

"Октоберфест состоится", - сказал Клеменс Баумгертнер, используя слово "Wiesn" – баварское разговорное для обозначения Октоберфеста.

Детали

По его словам, популярный пивной фестиваль в баварской столице пройдет без ограничений из-за пандемии с 17 сентября по 3 октября – национальный день Германии.

"Пройдет так, как мы знаем это с 2019 года, и никак иначе", – добавил Баумгертнер.

Октоберфест, впервые проведенный в 1810 году в честь женитьбы наследного принца Людвига Баварского с принцессой Терезой, за свою более чем 200-летнюю историю отменялся десятки раз из-за войн и пандемий.

В годы, предшествовавшие вспышке коронавируса, празднования ежегодно посещали около 6 миллионов гуляк, многие из которых были одеты в традиционную баварскую одежду — женщины в платьях "дирндль", мужчины в "ледергозе" - кожаных штанах до колен.

На фестивале будут присутствовать около 487 пивных пивоварен, ресторанов, рыбных и мясных грилей, продавцов вина и других, а часы работы будут еще длиннее, чем раньше: первые пивные палатки открываются в 9 утра и закрываются в 22:30. Последние заказы принимаются в 21:30.

Согласно официальной домашней странице Октоберфеста, кружка пива объемом в один литр (две пинты) будет стоить от 12,60 до 13,80 евро (12,84–14,07 долларов США) в этом году, что примерно на 15% больше, чем в 2019 году.

Типичные баварские блюда, продаваемые на Октоберфесте, будут включать такие фирменные блюда, как "убойная тарелка" с кровяной и ливерной колбасой и свиной грудинкой; жаркое из свинины с хрустящей кожицей, клецками и квашеной капустой; ломтики жареного буйвола или рагу из тушеной оленины с домашними макаронами "шпецле".

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