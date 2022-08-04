Октоберфест у Мюнхені нарешті відновлюється після паузи через пандемію

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"Октоберфест відбудеться", - сказав Клеменс Баумгертнер, використовуючи слово "Wiesn" - баварське розмовне для позначення Октоберфесту.

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За його словами, популярний пивний фестиваль у баварській столиці пройде без жодних обмежень через пандемію з 17 вересня по 3 жовтня – національний день Німеччини.

"Пройде так, як ми знаємо це з 2019 року, і ніяк інакше", - додав Баумгертнер.

Октоберфест, вперше проведений у 1810 році на честь одруження наслідного принца Людвіга Баварського з принцесою Терезою, за свою більш ніж 200-річну історію скасовувався десятки разів через війни та пандемії.

У роки, що передували спалаху коронавірусу, святкування щорічно відвідували близько 6 мільйонів гуляк, багато з яких були одягнені в традиційний баварський одяг — жінки в сукнях "дірндль", чоловіки в "ледергозе" - шкіряних штанах до колін.

На фестивалі будуть присутні близько 487 пивних пивоварень, ресторанів, рибних та м'ясних грилів, продавців вина та інших, а години роботи будуть ще довшими, ніж раніше: перші пивні намети відкриваються о 9 ранку та закриваються о 22:30. Останні замовлення приймаються о 21:30.

Згідно з офіційною домашньою сторінкою Октоберфесту, кухоль пива об'ємом один літр (дві пінти) коштуватиме від 12,60 до 13,80 євро (12,84–14,07 доларів США) цього року, що приблизно на 15% більше, ніж у 2019 року.

Типові баварські страви, що продаються на Октоберфесті, включатимуть такі фірмові страви, як "вбивча тарілка" з кров'яною і ліверною ковбасою і свинячою грудинкою; печеня зі свинини з хрусткою шкірою, галушками та квашеною капустою; скибочки смаженого буйвола або рагу з тушкованої оленини з домашніми макаронами "шпецле".