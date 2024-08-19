Около 930 тысяч украинцев забронированы от мобилизации
Киев • УНН
Количество забронированных от мобилизации приближается к миллиону. Минобороны сообщает о росте российской группировки на оккупированных территориях до 600 тысяч человек.
В настоящее время около 930 тысяч украинцев забронированы от мобилизации. В ближайшие дни это количество превысит миллион. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные бронирования подходов к работникам предприятий" 19 августа, передает УНН со ссылкой на "Forbes Украина".
Детали
По словам заместителя министра обороны, экономика должна быть переведена на рельсы войны, но на сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".
Наряду с тем поддержка от международных партнеров не увеличивается и увеличиваться не будет, считает Гаврилюк.
Также он заявил, что сегодня мобилизация не обеспечивает потребности войска, потому что мобилизованный – это не боец, он им станет через 3-6 месяцев.
Нормальное построение защиты государства: когда одни воюют, а другие работают на оборону, указал Гаврилюк.
В то же время он отметил, что россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. На начало года группировка российской армии насчитывала 440 тысяч человек на оккупированных территориях, сейчас – около 600 тысяч, а к концу года ожидается рост до 800 000 человек.
Напомним
Ранее заместитель министра экономики Виталий Кондратьев заявлял, что для обеспечения военных нужд возможно забронировать около 1,2 млн украинцев.