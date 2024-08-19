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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 930 тысяч украинцев забронированы от мобилизации

Около 930 тысяч украинцев забронированы от мобилизации

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:49  •  5558 просмотра

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Количество забронированных от мобилизации приближается к миллиону. Минобороны сообщает о росте российской группировки на оккупированных территориях до 600 тысяч человек.

В настоящее время около 930 тысяч украинцев забронированы от мобилизации. В ближайшие дни это количество превысит миллион. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные бронирования подходов к работникам предприятий" 19 августа, передает УНН со ссылкой на "Forbes Украина".

Детали

По словам заместителя министра обороны, экономика должна быть переведена на рельсы войны, но на сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".

Наряду с тем поддержка от международных партнеров не увеличивается и увеличиваться не будет, считает  Гаврилюк.

Также он заявил, что сегодня мобилизация не обеспечивает потребности войска, потому что мобилизованный – это не боец, он им станет через 3-6 месяцев. 

Нормальное построение защиты государства: когда одни воюют, а другие работают на оборону, указал Гаврилюк.

В то же время он отметил, что россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. На начало года группировка российской армии  насчитывала 440 тысяч  человек на оккупированных территориях, сейчас – около 600 тысяч, а к концу года ожидается рост до 800 000 человек. 

Напомним

Ранее заместитель министра экономики Виталий Кондратьев заявлял, что для обеспечения военных нужд возможно забронировать около 1,2 млн украинцев.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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