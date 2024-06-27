Спасатели группы "ФЕНИКС" эвакуировали с Торецкого направления около 50 человек, 6 из них - ранены, передает УНН со ссылкой на МВД.

"48 человек, из них - 6 раненых, эвакуировали спасатели группы "ФЕНИКС" с Торецкого направления", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что реальность Торецкой громады - это непрерывные обстрелы, взрывы, дрожащая под ногами земля, целые кварталы, превращенные в руины. Ежедневно гибнут и получают ранения люди.

"Несмотря на все, подразделения системы МВД продолжают помогать людям. Чтобы эвакуироваться обратитесь в местные органы власти, спасательные службы, полицию", - резюмировали в ведомстве.

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