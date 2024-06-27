Близько 50 людей евакуювали рятувальники із Торецького напрямку: 6 з них - поранені
Київ • УНН
Рятувальники евакуювали близько 50 осіб, у тому числі 6 поранених, з Торецького напрямку в умовах безперервних обстрілів.
Рятувальники групи "ФЕНІКС" евакуювали з Торецького напрямку близько 50 людей, 6 з них - поранені, передає УНН із посиланням на МВС.
"48 людей, з них — 6 поранених, евакуювали рятувальники групи "ФЕНІКС" з Торецького напрямку", - йдеться у повідомленні.
У МВС відзначають, що реальність Торецької громади — це безперервні обстріли, вибухи, земля, що дрижить під ногами, цілі квартали, перетворені на руїни. Щодня гинуть і отримують поранення люди.
"Попри все, підрозділи системи МВС продовжують допомагати людям. Щоб евакуюватися зверніться до місцевих органів влади, рятувальних служб, поліції", - резюмували у відомстві.
На Донеччині ухвалено рішення щодо евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів: список 25.06.24, 13:48 • 54306 переглядiв