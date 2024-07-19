На сегодня около 5 тыс. человек вывезено с Запорожской АЭС и находится на подконтрольной Украине территории. Этот персонал планируют использовать на достройке блоков на Хмельницкой станции. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

На сегодня мы вывезли около 5 тыс. человек с Запорожской АЭС, которые находятся на подконтрольной нам территории. Более того, они все сегодня работают в компании «Энергоатом», и это как раз тот персонал, который мы планируем использовать на достройке блоков на Хмельницкой атомной станции - сказал Галущенко.

Он отметил, что с февраля этого года россияне закрыли доступ украинскому персоналу на Запорожскую атомную станцию.

То есть если раньше там находился наш персонал, и на самом деле это высококвалифицированные люди, которые поддерживали системы безопасности на станции, сегодня они заменены россиянами, кстати, которые не имеют ни лицензии, ни знаний, все это приводит к тому ужасному состоянию на ЗАЭС, которое он есть. То есть все люди, которые, скажем, работали на Запорожской станции и сейчас, например, они не работают, но находятся в оккупации, они получают заработную плату, единственное, что они не могут ею пользоваться, оно накапливается просто на зарплатных карточках. Те, которые на подконтрольной территории, безусловно имеют возможность - рассказал Галущенко.

Дополнение

2 апреля правительство одобрило законопроект о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. 13 апреля сообщалось, что на Хмельницкой АЭС начинается подготовка к возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по технологии Westinghouse АР1000.

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