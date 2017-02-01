Окрестности Авдеевки утром обстреляли из "Градов", ранен гражданский - П.Жебривский

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Окрестности Авдеевки в среду утром снова обстреляли из РСЗО "Град", повреждено около 20 домов, ранен один местный житель. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.