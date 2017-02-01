Окрестности Авдеевки утром обстреляли из "Градов", ранен гражданский - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Окрестности Авдеевки в среду утром снова обстреляли из РСЗО "Град", повреждено около 20 домов, ранен один местный житель. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Около 8 часов утра окраины Авдеевки были обстреляны из "Градов". Повреждено около 20 домов. Ранен один житель. Данные сейчас уточняем", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, ранее об одном раненом сообщал начальник ГУ НП в Донецкой области В.Аброськин.