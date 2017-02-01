Околиці Авдіївки зранку обстріляли з "Градів", поранено цивільного - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Околиці Авдіївки у середу зранку знову обстріляли з РСЗВ "Град", пошкоджено близько 20 будинків, поранено одного місцевого жителя. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Близько 8-ї години ранку околиці Авдіївки були обстріляні із "Градів". Пошкоджено близько 20 будинків. Поранено одного мешканця. Дані зараз уточнюємо", - повідомив П.Жебрівський.
Нагадаємо, раніше про одного пораненого повідомляв начальник ГУ НП у Донецькій області В.Аброськін.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.