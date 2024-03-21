Оккупанты заставляют украинских школьников поднимать вражеский флаг и петь гимн - Федоров

На временно оккупированных территориях Украины местная в школах внедрили процедуру поднятия вражеского флага и исполнения гимна оккупантов. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Зомбирование наших детей на ВОТ достигло максимального уровня. Отныне в каждой школе будет обязательной процедура поднятия вражеского триколора и пение гимна оккупантов - написал он.

Он также отметил, что украинских детей уже давно заставляют учить гимн страны-террористки, но теперь зомбирование достигло новых масштабов.

Кроме того, он напомнил, россияне на ВОТ убрали из школьной программы украинский язык и изъяли все книги. Тем, кто изъявил желание изучать его факультативно (а таких оказалось много), преподают бездарные учителя по неизвестным распечатками вместо учебника.

Напомним

Согласно докладу ООН, россия масштабно нарушает права человека на временно оккупированных территориях Украины. ООН имеет задокументированные свидетельства о пытках, казнях и подавлении украинской идентичности, совершенных российскими военными и силовиками с целью усиления контроля над населением.

россияне на оккупированных территориях похитили около 300 человек с начала года - ЦНС