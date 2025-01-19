Оккупанты заставляют студентов на захваченных территориях идти в армию агрессора

На захваченных территориях оккупационная администрация оказывает давление на студентов выпускных курсов, требуя их прохождения срочной службы в вооруженных силах рф. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Работники так называемых "военкоматов" посещают учебные заведения, заставляя молодежь являться для оформления "призыва". В случае отказа студентов запугивают наложением крупных штрафов, которые могут достигать 200 тысяч рублей, или угрозой принудительных работ на нужды армии.

Такие действия являются нарушением международного права, ведь привлечение жителей временно оккупированных территорий к службе в вооруженных силах государства-агрессора строго запрещено. Это очередной пример давления и принуждения, к которым прибегает российская сторона на оккупированных территориях.

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