Окупанти змушують студентів на захоплених територіях йти до армії агресора

На захоплених територіях окупаційна адміністрація чинить тиск на студентів випускних курсів, вимагаючи їх проходження строкової служби у збройних силах рф. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

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Працівники так званих "військкоматів" відвідують навчальні заклади, змушуючи молодь з’являтися для оформлення "призову". У разі відмови студентів залякують накладанням великих штрафів, що можуть досягати 200 тисяч рублів, або загрозою примусових робіт на потреби армії.

Такі дії є порушенням міжнародного права, адже залучення мешканців тимчасово окупованих територій до служби у збройних силах держави-агресора суворо заборонено. Це черговий приклад тиску та примусу, до яких вдається російська сторона на окупованих територіях.

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