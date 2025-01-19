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Окупанти змушують студентів на захоплених територіях йти до армії агресора

Окупанти змушують студентів на захоплених територіях йти до армії агресора

Київ • УНН

 • 32134 перегляди

На тимчасово окупованих територіях адміністрація терористичної країни тисне на студентів-випускників щодо строкової служби. За відмову погрожують штрафами до 200 тисяч рублів або примусовими роботами.

На захоплених територіях окупаційна адміністрація чинить тиск на студентів випускних курсів, вимагаючи їх проходження строкової служби у збройних силах рф. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

Працівники так званих "військкоматів" відвідують навчальні заклади, змушуючи молодь з’являтися для оформлення "призову". У разі відмови студентів залякують накладанням великих штрафів, що можуть досягати 200 тисяч рублів, або загрозою примусових робіт на потреби армії. 

Такі дії є порушенням міжнародного права, адже залучення мешканців тимчасово окупованих територій до служби у збройних силах держави-агресора суворо заборонено. Це черговий приклад тиску та примусу, до яких вдається російська сторона на окупованих територіях. 

На ТОТ Донеччини росіяни змінюють демографічний склад населення за рахунок азійських мігрантів16.01.25, 03:48 • 114635 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна

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