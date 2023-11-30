Оккупанты запустили ударные БпЛА из Крыма

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Система продовольственного обеспечения военных реформируется с целью уменьшения манипуляций и злоупотреблений. Эксперт также отмечает, что есть еще одна составляющая, где были злоупотребления, - это логистика в поставках продуктов.