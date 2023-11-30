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Оккупанты запустили ударные БпЛА из Крыма

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 17:45  •  7515 просмотра

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Российские военные запустили беспилотники "Shahed" из оккупированного Крыма

Российские военные запустили "Shahed" из оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Зафиксирован запуск ударных БПЛА типа "Shahed" с Чауды (Крым).  Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! 

- сообщили в Воздушных силах.

Напомним

Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками. Враг также нанес удар по Донецкой области восемью ракетами С-300.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Российские военные запустили беспилотники "Shahed" из оккупированного Крыма.

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Оккупанты запустили ударные БпЛА из Крыма

Киев вернулся в рейтинг самых дорогих городов мира: на какую позицию

Киев занимает 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit, вновь появившись в нем после исключения в прошлом году из-за российского вторжения. Мировые цены выросли в среднем на 7,4%, а Сингапур и Цюрих возглавили индекс.

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россияне обстреляли село на Харьковщине: есть пострадавший

В результате российского обстрела в Харьковской области был ранен 52-летний мужчина. Также во время обстрела села Липцы были повреждены жилые дома.

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В Северомуйском тоннеле загорелся еще один поезд с грузом

Грузовой поезд с цистернами с дизельным топливом загорелся в Северомуйском тоннеле. Сдетонировали цистерны, шесть вагонов вспыхнули, но никто не пострадал.

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Руководство одесского ДТЭК просит людей набраться терпения - скоро все будут со светом

Ураган в Одесской области оставил без света 596 000 человек. ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме, уделяя первоочередное внимание наиболее пострадавшим районам. Восстановительные работы сложные из-за трудностей с доступом и погодных условий.

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Наградил учителей и пообщался со школьниками: Зеленский посетил метрошколу в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский посетил школьников, которые из-за войны учатся на станции харьковского метро, и наградил учителей знаками отличия за их преданность делу. Зеленский подчеркнул, что продолжение образования является признаком жизни во время войны.

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Наградил учителей и пообщался со школьниками: Зеленский посетил метрошколу в Харькове

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Система продовольственного обеспечения военных реформируется с целью уменьшения манипуляций и злоупотреблений. Эксперт также отмечает, что есть еще одна составляющая, где были злоупотребления, - это логистика в поставках продуктов.

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Премьер-министр Словакии Фицо призвал готовиться к нормализации словацко-российских отношений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с послами США и россии, подтвердив суверенную внешнеполитическую позицию Словакии и скептицизм в отношении стратегий ЕС и США в отношении Украины.

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Премьер-министр Словакии Фицо призвал готовиться к нормализации словацко-российских отношений

Омбудсман подтвердил, что усыновление российским политиком ребенка из Херсона стало первым зафиксированным фактом изменения данных украинского ребенка и является геноцидом

Омбудсман Украины получил обращение с просьбой установить местонахождение похищенной в Херсоне девочки Маргариты Прокопенко, которую усыновил и переименовал российский политик сергей миронов.

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Омбудсман подтвердил, что усыновление российским политиком ребенка из Херсона стало первым зафиксированным фактом изменения данных украинского ребенка и является геноцидом

Документы в "Дії", за год-полтора, признают еще несколько стран - руководитель "Проекта поддержки Дія"

Через год-полтора украинские документы в "Дії" будут признаваться во многих европейских странах, поскольку поскольку платформа будет включена в панъевропейскую сеть доверительных услуг.

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Документы в "Дії", за год-полтора, признают еще несколько стран - руководитель "Проекта поддержки Дія"