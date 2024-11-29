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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты вывели на дежурство в Черное море три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет

Оккупанты вывели на дежурство в Черное море три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет

Киев  •  УНН

 • 1410 просмотра

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В Черном море зафиксировано 3 российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет. В Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

На утро пятницы, 29 ноября, в Черном море зафиксировали 3 военных корабля рф, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп может быть до 16 ракет. Об этом сообщают военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

  • к Черному морю-6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 9 судов, ни одно из них не  двигалось из пролива Босфор.
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Плетенчук о российском ВПК и накоплении ракет: «Хоть и хромой, но работает»15 нояб. 2024, 10:16 • 15469 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор