Оккупанты вывели на дежурство в Черное море три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет
Киев • УНН
В Черном море зафиксировано 3 российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет. В Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.
На утро пятницы, 29 ноября, в Черном море зафиксировали 3 военных корабля рф, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп может быть до 16 ракет. Об этом сообщают военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
- к Черному морю-6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 9 судов, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.
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