Оккупанты вывели на дежурство в Черное море три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет

На утро пятницы, 29 ноября, в Черном море зафиксировали 3 военных корабля рф, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп может быть до 16 ракет. Об этом сообщают военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

к Черному морю-6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 9 судов, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

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