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Оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию, находящуюся у линии соприкосновения: три энергоблока остановлены, в энергосистеме присутствует дефицит - Минэнерго

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 14:32  •  3124 просмотра

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российская армия обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию, повредив оборудование, но обошлось без жертв. Три энергоблока были остановлены, что привело к дефициту генерации электроэнергии.

Днем российская армия снова обстреляла одну из теплоэлектростанций, которая находится на прифронтовой территории. Обошлось без пострадавших, но оборудование предприятия получило повреждения, сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Днем 8 декабря российские террористы снова обстреляли одну из тепловых электростанций в прифронтовом регионе. Обстрел был осуществлен по территории станции. Персонал не пострадал, после осмотра выявлены повреждения оборудования

- сообщили в Минэнерго.

Детали

Уточняется, что из-за предыдущих обстрелов этой же станции остановили работу три энергоблока. Вследствие остановки в энергосистеме зафиксирован дефицит.

В настоящее время продолжается осмотр территории станции для выявления дополнительных повреждений.

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Напомним

В течение суток российская армия обстреливала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК, находящуюся на прифронтовой территории.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Окупанти вчергове обстріляли теплоелектростанцію, що знаходиться біля лінії зіткнення: три енергоблоки зупинено, в енергосистемі наявний дефіцит - Міненерго
Occupants once again shelled a thermal power plant located near the contact line: three power units are shut down, there is a deficit in the power system - Ministry of Energy
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