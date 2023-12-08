Оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию, находящуюся у линии соприкосновения: три энергоблока остановлены, в энергосистеме присутствует дефицит - Минэнерго

Днем российская армия снова обстреляла одну из теплоэлектростанций, которая находится на прифронтовой территории. Обошлось без пострадавших, но оборудование предприятия получило повреждения, сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Днем 8 декабря российские террористы снова обстреляли одну из тепловых электростанций в прифронтовом регионе. Обстрел был осуществлен по территории станции. Персонал не пострадал, после осмотра выявлены повреждения оборудования - сообщили в Минэнерго.

Детали

Уточняется, что из-за предыдущих обстрелов этой же станции остановили работу три энергоблока. Вследствие остановки в энергосистеме зафиксирован дефицит.

В настоящее время продолжается осмотр территории станции для выявления дополнительных повреждений.

Напомним

В течение суток российская армия обстреливала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК, находящуюся на прифронтовой территории.