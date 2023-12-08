Оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию, находящуюся у линии соприкосновения: три энергоблока остановлены, в энергосистеме присутствует дефицит - Минэнерго
Киев • УНН
российская армия обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию, повредив оборудование, но обошлось без жертв. Три энергоблока были остановлены, что привело к дефициту генерации электроэнергии.
Днем российская армия снова обстреляла одну из теплоэлектростанций, которая находится на прифронтовой территории. Обошлось без пострадавших, но оборудование предприятия получило повреждения, сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Днем 8 декабря российские террористы снова обстреляли одну из тепловых электростанций в прифронтовом регионе. Обстрел был осуществлен по территории станции. Персонал не пострадал, после осмотра выявлены повреждения оборудования
Детали
Уточняется, что из-за предыдущих обстрелов этой же станции остановили работу три энергоблока. Вследствие остановки в энергосистеме зафиксирован дефицит.
В настоящее время продолжается осмотр территории станции для выявления дополнительных повреждений.
Напомним
В течение суток российская армия обстреливала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК, находящуюся на прифронтовой территории.
Оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию, находящуюся у линии соприкосновения: три энергоблока остановлены, в энергосистеме присутствует дефицит - Минэнерго
российская армия обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию, повредив оборудование, но обошлось без жертв. Три энергоблока были остановлены, что привело к дефициту генерации электроэнергии.
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