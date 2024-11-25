Оккупанты в Макеевке обучают 10-летних детей управлять военными дронами
Киев • УНН
Во временно оккупированной Макеевке российские военные организовали конкурс по управлению БпЛА для школьников. Проект финансируется президентом террористической страны и внедряется во всех школах на оккупированных территориях Украины.
В захваченной Макеевке оккупанты привлекают детей к военным учениям. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области вражеские военные организовали конкурс "Воздушный патруль", в рамках которого школьников учили управлять беспилотными летательными аппаратами.
Победителем стал 10-летний парень, что еще раз подчеркивает попытки захватчиков привлечь молодежь к военной деятельности.
Этот проект финансируется лично президентом террористической страны и реализуется во всех школах на временно оккупированных территориях Украины. Кремль использует эти инициативы для того, чтобы сформировать среди молодежи поколение, которое в будущем может быть использовано в военных целях, в частности, в качестве операторов дронов или даже солдат.
Такие действия являются грубым нарушением международных норм и прав детей. Привлечение несовершеннолетних в военные структуры является нарушением Конвенции ООН о правах ребенка и других международных документов, защищающих права ребенка на мирное и безопасное будущее.
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