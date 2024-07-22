Оккупанты в Крыму демонтируют храм ПЦУ в Евпатории, мир должен отреагировать - представительство Президента
Киев • УНН
Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает незаконный демонтаж храма ПЦУ в оккупированной Евпатории. С Крестовоздвиженского храма сняли купол и разобрали верхнюю часть, несмотря на длительную борьбу прихода за сохранение церкви.
Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает незаконный демонтаж храма ПЦУ в оккупированной Евпатории. С Крестовоздвиженского храма, по сообщениям, сняли купол и разобрали верхнюю часть церкви, сообщили в представительстве в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осуждает абсолютно незаконные действия подконтрольных оккупационной администрации российской федерации во временно оккупированном Крыму так называемых "правоохранительных органов" по демонтажу 21 июля в Евпатории Крестовоздвиженского храма Православной Церкви Украины", - говорится в заявлении.
По сообщению, с храма уже сняли купол и разобрали верхнюю часть церкви. При этом, по имеющейся информации, российским силовикам активно помогает местный житель Андрей Скряпин - комендант общежития по улице Интернациональная, на территории которого и находится церковь, указали в представительстве.
Борьба прихода во имя Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" города Евпатория и Управления Крымской Епархии ПЦУ за храм продолжается еще с начала оккупации полуострова. Ранее стало известно, что оккупационная администрация обратилась в "суд" о разрешении на снос храма.
"Призываем международное общество и мировое религиозное сообщество осудить преступные преследования в оккупированном Крыму Православной Церкви Украины и противоправное уничтожение ее храмов и отреагировать на очередные нарушения тех же прав, по которым уже есть решение ЕСПЧ по делу "Украина против россии (относительно Крыма)" относительно их противоправности", - указали в представительстве.
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