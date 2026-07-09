Оккупанты в Херсонской области маскируют самодельные взрывчатки в упаковке от влажных салфеток

На Херсонщине россияне начали маскировать самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько, пишет УНН.

Российские оккупанты начали маскировать самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток. Не исключено, что для этого могут использовать и другие бытовые предметы - говорится в сообщении.

Жителей Херсонщины призвали соблюдать правила минной безопасности.

"Если увидели подозрительный или оставленный без присмотра предмет, ни в коем случае не прикасайтесь к нему и не пытайтесь перенести", - добавил Шанько.

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