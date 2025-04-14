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Оккупанты ударили по окрестностям Сум, предварительно, без пострадавших - ОВА

Киев • УНН

 • 3606 просмотра

Сегодня враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины. Предварительно, люди не пострадали, последствия атаки уточняются.

Оккупанты ударили по окрестностям Сум, предварительно, без пострадавших - ОВА

Вечером враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской громады. Предварительно, люди не пострадали. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

Сегодня, 14 апреля, в 21:02 враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины. Предварительно, люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются

 - сообщили в ОВА.

В Воздушных силах сообщали о приходе баллистического вооружения врага в пределах города Сумы.

Напомним

Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибло 35 людей (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки.

В полиции показали первые минуты после ужасного удара российских захватчиков по Сумам14.04.25, 11:27 • 9654 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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