Оккупанты ударили по окрестностям Сум, предварительно, без пострадавших - ОВА
Киев • УНН
Сегодня враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины. Предварительно, люди не пострадали, последствия атаки уточняются.
Вечером враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской громады. Предварительно, люди не пострадали. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
Сегодня, 14 апреля, в 21:02 враг нанес ракетный удар по окрестностям Сумской городской общины. Предварительно, люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются
В Воздушных силах сообщали о приходе баллистического вооружения врага в пределах города Сумы.
Напомним
Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибло 35 людей (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки.
В полиции показали первые минуты после ужасного удара российских захватчиков по Сумам14.04.25, 11:27 • 9654 просмотра