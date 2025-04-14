Окупанти вдарили по околицях Сум, попередньо, без постраждалих - ОВА

Ввечері ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

Сьогодні, 14 квітня, о 21:02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються - повідомили в ОВА.

У Повітряних силах повідомляли про прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми.

Нагадаємо

Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 35 людей (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки.

В поліції показали перші хвилини після жахливого удару російських загарбників по Сумах