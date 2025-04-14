Окупанти вдарили по околицях Сум, попередньо, без постраждалих - ОВА
Київ • УНН
Сьогодні ворог завдав ракетного удару по околицях Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали, наслідки атаки уточнюються.
Ввечері ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
Сьогодні, 14 квітня, о 21:02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються
У Повітряних силах повідомляли про прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми.
Нагадаємо
Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 35 людей (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки.
В поліції показали перші хвилини після жахливого удару російських загарбників по Сумах14.04.25, 11:27 • 9466 переглядiв