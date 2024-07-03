Во время обстрела российскими войсками Херсона пострадали двое гражданских: 58-летний мужчина и 85-летняя женщина получили ранения.
Армия рф сегодня, 3 июля, обстреляла Херсон, в результате чего ранения получили двое горожан, которые находились во дворе дома. Их доставили в больницу. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
российские войска обстреляли Херсон. Из-за вражеского удара пострадали двое горожан, которые находились во дворе дома
По данным ОВА, 58-летний мужчина получил контузию, ранения туловища, рук, ног, взрывную и черепно-мозговую травмы.
У 85-летней женщины диагностировали контузию, ранение предплечья, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также травматическую ампутацию голеней.
Пострадавших доставили в больницу.
Херсон утром подвергся удару врага, ранена женщина3 июля 2024, 05:32 • 19145 просмотров