Армия рф сегодня, 3 июля, обстреляла Херсон, в результате чего ранения получили двое горожан, которые находились во дворе дома. Их доставили в больницу. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

российские войска обстреляли Херсон. Из-за вражеского удара пострадали двое горожан, которые находились во дворе дома - говорится в сообщении ОВА

По данным ОВА, 58-летний мужчина получил контузию, ранения туловища, рук, ног, взрывную и черепно-мозговую травмы.

У 85-летней женщины диагностировали контузию, ранение предплечья, взрывную и черепно-мозговую травмы, а также травматическую ампутацию голеней.

Пострадавших доставили в больницу.

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