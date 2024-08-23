Оккупанты ударили артиллерией по Херсону: ранена 62-летняя женщина

Армия рф ударила по Херсону из артиллерии, ранена 62-летняя женщина, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

По данным ОВА, около 17:30 оккупационные войска из артиллерии обстреляли Херсон.

Под вражеский удар попала 62-летняя женщина. Медики диагностировали у нее взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию.

Пострадавшей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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