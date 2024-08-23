Окупанти вдарили артилерію по Херсону: поранено 62-річну жінку
Київ • УНН
Окупаційні війська рф завдали артилерійського удару по Херсону близько 17:30. Внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка, яка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.
Армія рф вдарила по Херсону з артилерії, поранено 62-річну жінку, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
За даними ОВА, близько 17:30 окупаційні війська з артилерії обстріляли Херсон.
Під ворожий удар потрапила 62-річна жінка. Медики діагностували в неї вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.
Потерпілій надали допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
росія вчергове обстріляла Херсон: поранено 14-річного хлопця 20.08.24, 20:34 • 19016 переглядiв