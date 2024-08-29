Оккупанты шантажом собирают зерно у фермеров на юге Украины - Сопротивление

На временно оккупированных территориях юга россияне продолжают шантажом собирать зерно у местных аграриев, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, на ВОТ действует примитивная система сбора зерна, которая предусматривает наличие так называемого государственного оператора, который по фиксированной цене, ниже рыночных, собирает зерно у фермеров и перепродает его.

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«В дальнейшем государственный оператор перепродает зерно фирмам-прокладкам, касающихся оккупационной администрации, которые в дальнейшем уже реализуют его по рыночным ценам. Поэтому фермеры полностью контролируемые оккупантами. Зато враг предлагает фермерам дотации, но и здесь есть нюанс, ведь дотации нельзя получить если ты не лоялен к российской власти», - говорится в сообщении.

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При том, из-за падения урожайности на ВОТ юга оккупанты ввели штрафы фермерам, чтобы еще больше сделать их зависимыми от оккупационной администрации. Таким образом фактически враг грабит фермеров и зарабатывает на сырье региона, проводя типичную колониальную политику, резюмировали в Центре.

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