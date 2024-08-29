Окупанти шантажем збирають зерно у фермерів на півдні України - Спротив
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни примушують фермерів продавати зерно за заниженими цінами. Окупанти контролюють аграріїв через систему штрафів та дотацій.
На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни продовжують шантажем збирати зерно в місцевих аграріїв, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними Центру, на ТОТ діє примітивна система збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його.
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"Надалі державний оператор перепродає зерно фірмам-прокладкам, дотичних до окупаційної адміністрації, які надалі вже реалізовують його за ринковими цінами. Відтак фермери повністю контрольовані окупантами. Натомість ворог пропонує фермерам дотації, але й тут є нюанс, адже дотації не можна отримати якщо ти не лояльний до російської влади", - йдеться у повідомленні.
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При тому, через падіння врожайності на ТОТ півдня окупанти запровадили штрафи фермерам, щоб ще більше зробити їх залежними від окупаційної адміністрації. Таким чином фактично ворог грабує фермерів й заробляє на сировині регіону, проводячи типову колоніальну політику, резюмували у Центрі.
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