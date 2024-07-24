В Херсоне в результате атаки российского беспилотника пострадала 57-летняя женщина, а 90-летняя женщина получила взрывную травму и ранение предплечья во время ночного вражеского удара, сообщили в Херсонской ОВА в среду, пишет УНН.

В результате атаки российского беспилотника пострадала жительница Херсона. 57-летняя женщина, на которую оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, получила контузию, ранение нижней конечности и взрывную травму. Пострадавшей оказали медпомощь на месте - сообщили в ОВА в Telegram.

Также за медицинской помощью, как указано, обратилась 90-летняя женщина, которая попала под вражеский удар этой ночью. У нее диагностировали взрывную травму и ранение предплечья.

Кроме того, "скорая" доставила в больницу мужчину, который несколько дней назад попал под вражеский удар в Садовом. У 45-летнего местного жителя диагностировали взрывную травму и контузию. Его ранения оценивают как легкие и оказывают необходимую медпомощь.

Через нічну атаку рф на Херсон ще одна людина постраждала, за добу в області загиблий і двоє поранених