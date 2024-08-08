Оккупанты сбросили авиабомбу на Селидово: два человека погибли, еще семь - получили ранения
Киев • УНН
российские войска атаковали Селидово в Донецкой области планерной авиабомбой. В результате обстрела погибли 2 человека, 7 ранены, повреждены 2 многоэтажки и админздание. Это вторая смертоносная атака на гражданских за день.
Оккупанты сбросили на Селидово, что в Донецкой области, планерную авиабомбу. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 2 человека погибли и 7 ранены, передает УНН.
"2 человека погибли и 7 ранены в результате обстрела Селидово. Сегодня вечером россияне сбросили на город планерную авиабомбу - повредили 2 многоэтажки и админздание", - сообщил Филашкин.
По его словам, это уже вторая такая смертоносная атака на гражданских за день, утром россияне убили двух человек в Константиновке.
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