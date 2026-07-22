Оккупанты почти 80 раз атаковали позиции Сил обороны, активно действуют на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Нескучное, Коренек, Сопич, Потаповка, Кучеровка, Рогозное, Будки, Волфино, Уланово, Бунякино, Середина-Буда, Бувалыно, Бачевск, Горки, Суходол, Товстодубово; на Черниговщине – Зализный Мост - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один обстрел - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в районе Фиголовки и в сторону населенных пунктов Тернова, Прилепка, Кутьковка, Малый Бурлук. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали десять попыток захватчиков продвинуться в районах Новомихайловки, Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышево, Ставок и Озерного. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в районе Никифоровки и в сторону Васютинского.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенного пункта Долгая Балка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Котлиного, Удачного и в сторону населенных пунктов Вильное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белицкое, Новый Донбасс, Светлое, Шевченко, Сергеевка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в районах Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали восемь вражеских атак в сторону Воздвижевки, Доброполья, Староукраинки, Горького, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

российские войска за сутки потеряли 1330 солдат и 1610 БПЛА