На захваченных территориях оккупанты запланировали проведение пропагандистского молодежного форума. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях планируется проведение пропагандистского молодежного форума под названием "юг молодой" (юг Молодой). Это мероприятие, по информации, будет иметь целью идеологическую обработку молодежи и популяризацию нацистской идеологии, поддерживаемой режимом диктатора путина.

Форум, который должен состояться в Бердянске, планируют посетить около 800 участников. Организаторы утверждают, что участие в этом мероприятии якобы гарантирует карьерный рост и успешное обучение, пропагандируя таким образом свою идеологию среди молодежи.

Ожидается, что на форум прибудут российские пропагандисты, включая актеров, блогеров и других деятелей кремлевской пропагандистской машины.

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