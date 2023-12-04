Оккупанты отслеживают украинских патриотов в соцсетях, чтобы выявить членов подполья на ВОТ

В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Европейская комиссия не соглашается с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "необоснованности" предложения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, подтверждая свою поддержку прогресса Украины и ожидая решения стран-членов на предстоящем саммите.