Оккупанты отслеживают украинских патриотов в соцсетях, чтобы выявить членов подполья на ВОТ
Киев • УНН
Российские оккупанты мониторят украинские социальные сети с целью выявления проукраински настроенных лиц на оккупированных территориях, Центр национального сопротивления предостерегает жителей быть осторожными.
Захватчики просматривают украинские патриотические страницы в соцсетях, с целью поиска проукраинских жителей на временно оккупированных территорий. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них местных жителей ВОТ. Поэтому призываем украинцев на ВОТ сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.
Напомним
Российские оккупанты провели съезд предателей в Херсонской области, чтобы имитировать местную поддержку и закрепить оккупацию.
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Оккупанты отслеживают украинских патриотов в соцсетях, чтобы выявить членов подполья на ВОТ
Российские оккупанты мониторят украинские социальные сети с целью выявления проукраински настроенных лиц на оккупированных территориях, Центр национального сопротивления предостерегает жителей быть осторожными.
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