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Оккупанты отслеживают украинских патриотов в соцсетях, чтобы выявить членов подполья на ВОТ

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 17:00  •  13106 просмотра

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Российские оккупанты мониторят украинские социальные сети с целью выявления проукраински настроенных лиц на оккупированных территориях, Центр национального сопротивления предостерегает жителей быть осторожными.

Захватчики просматривают украинские патриотические страницы в соцсетях, с целью поиска проукраинских жителей на временно оккупированных территорий. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них местных жителей ВОТ. Поэтому призываем украинцев на ВОТ сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

- говорится в сообщении. 

Напомним

Российские оккупанты провели съезд предателей в Херсонской области, чтобы имитировать местную поддержку и закрепить оккупацию. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты депортировали еще сто украинцев с ВОТ - Центр сопротивления

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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