Оккупанты открывают госпитали в подвалах амбулаторий на Херсонщине - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированной Херсонщине россияне создают новые госпитали в гражданских больницах и подвалах из-за роста потерь. Оккупанты принудительно собирают кровь у местного населения для раненых военных.
На временно оккупированных территориях Херсонщины российские военные активно обустраивают госпитали для раненых солдат армии рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что это связано с ростом количества раненых террористов и прогнозами дальнейшего увеличения потерь.
Стоит заметить, что сейчас россияне взяли в ход не только гражданские больницы, но и амбулатории. Чтобы хоть как-то скрыть свое преступление против местного населения, кровати и даже "операционные" террористы обустраивают в подвалах
Кроме этого среди бюджетников и социально уязвимого слоя населения временно оккупированных территорий Украины происходят волны принудительной сдачи крови для солдат рф. Таким образом россияне пытаются "спасать" бесконечный поток раненых российских оккупантов.
Напомним
российские оккупационные войска в Украине используют гражданские больницы для лечения раненых. После выздоровления их переводят на реабилитации в оккупированный Крым или сразу в рф.