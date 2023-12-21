Оккупанты обстреляли Запорожскую область около 140 раз, есть разрушения
Киев • УНН
Российские войска нанесли 139 ударов по Запорожской области, повредив дома и инфраструктуру, но не вызвав жертв.
Российские оккупанты за минувшие сутки ударили по Запорожской области 139 раз, в том числе атаковали 21 беспилотником. Есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
Враг бил по 20 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 139 ударов. Военнослужащие рф атаковали 21 беспилотником Широкое, Малиновку, Луговское, Новодаровку, Новоандреевку и Новоданиловку, осуществили 12 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, Роботино и Преображенки, а также трижды всадили авиационными снарядами по Орехову
По его словам, 103 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Полтавки, Малиновки, Луговского, Пятихаток, Каменского, Малых Щербаков и других городов и сел на линии огня.
"Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - сообщил Малашко.
Дополнение
В ночь на 21 декабря в небе над Украиной было уничтожено 34 из 35 вражеских "шахедов". Враг выпускал ударные дроны несколькими волнами начиная с восьми вечера.
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