Оккупанты обстреляли Запорожскую область около 140 раз, есть разрушения

Российские оккупанты за минувшие сутки ударили по Запорожской области 139 раз, в том числе атаковали 21 беспилотником. Есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Враг бил по 20 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 139 ударов. Военнослужащие рф атаковали 21 беспилотником Широкое, Малиновку, Луговское, Новодаровку, Новоандреевку и Новоданиловку, осуществили 12 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, Роботино и Преображенки, а также трижды всадили авиационными снарядами по Орехову - написал Малашко.

По его словам, 103 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Полтавки, Малиновки, Луговского, Пятихаток, Каменского, Малых Щербаков и других городов и сел на линии огня.

"Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - сообщил Малашко.

Дополнение

В ночь на 21 декабря в небе над Украиной было уничтожено 34 из 35 вражеских "шахедов". Враг выпускал ударные дроны несколькими волнами начиная с восьми вечера.