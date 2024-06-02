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В Херсоне раздаются взрывы
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На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения
На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов
В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине
Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области
На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии
Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона
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Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов
Россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, Украина, из артиллерии и минометов, в результате чего прогремело 11 взрывов.
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин
9 мая российские оккупанты ранили одного жителя Донецкой области, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.
В Херсоне раздаются взрывы
В Херсоне были слышны взрывы, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, что побудило главу MBA Романа Мрочко призвать людей искать убежища.
Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином
Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление противовоздушной обороны, коалицию F-16 и двустороннее соглашение о безопасности во время саммита "Диалог Шангри-Ла" в Азии.
На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения
В Херсонской области за минувшие сутки в результате российской агрессии и обстрелов был ранен один человек и повреждены многочисленные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов
В результате российских обстрелов на Николаевщине были повреждены семь частных домов и хозяйственных построек, выбиты окна и повреждены крыши, хотя сообщений о пострадавших не поступало.
В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине
Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, сторонник увеличения военной помощи Украине, подвергся физическому нападению и был устно назван "зачинщиком войны" возле предвыборной палатки в Елене, Германия.
Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области
Оккупанты нанесли 381 удар по Запорожской области, нанеся удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 6 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии
В Днепропетровской области российский агрессор обстрелял два населенных пункта с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и гараж, в то время как украинские средства ПВО сбили крылатую ракету и два беспилотника-шахида.
Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона
Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 российских ударных беспилотника во время ночной атаки с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Крыма и России.