Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

В Днепропетровской области российский агрессор обстрелял два населенных пункта с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и гараж, в то время как украинские средства ПВО сбили крылатую ракету и два беспилотника-шахида.