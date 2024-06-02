Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sumyСумы
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  142779 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  137962 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  142207 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  140283 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141640 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132629 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  248623 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112891 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  230415 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92680 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

  •  6960 просмотра
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

  •  8770 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне раздаются взрывы

  •  9670 просмотра
Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

  •  11995 просмотра
На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

  •  10424 просмотра
На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

  •  11306 просмотра
В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

  •  14891 просмотра
Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области

  •  12530 просмотра
На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

  •  13559 просмотра
Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

  •  13991 просмотра

Популярные

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

  •  52287 просмотра
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

  •  67589 просмотра
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

  •  43293 просмотра
На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

  •  62772 просмотра
14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

  •  54741 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  196462 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  248626 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  232650 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  230417 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  231851 просмотра

Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

Россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, Украина, из артиллерии и минометов, в результате чего прогремело 11 взрывов.

Общество •   •  6960 просмотра
Оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 взрывов

россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

9 мая российские оккупанты ранили одного жителя Донецкой области, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Общество •   •  8770 просмотра
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области-Филашкин

В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне были слышны взрывы, когда российская армия атаковала с временно оккупированного левого берега, что побудило главу MBA Романа Мрочко призвать людей искать убежища.

Общество •   •  9670 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, укрепление противовоздушной обороны, коалицию F-16 и двустороннее соглашение о безопасности во время саммита "Диалог Шангри-Ла" в Азии.

Война •   •  11995 просмотра
Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином

На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

В Херсонской области за минувшие сутки в результате российской агрессии и обстрелов был ранен один человек и повреждены многочисленные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Общество •   •  10424 просмотра
На Херсонщине из-за российской агрессии один человек получил ранения

На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

В результате российских обстрелов на Николаевщине были повреждены семь частных домов и хозяйственных построек, выбиты окна и повреждены крыши, хотя сообщений о пострадавших не поступало.

Общество •   •  11306 просмотра
На Николаевщине повреждены семь частных домов из-за российских обстрелов

В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, сторонник увеличения военной помощи Украине, подвергся физическому нападению и был устно назван "зачинщиком войны" возле предвыборной палатки в Елене, Германия.

Война •   •  14891 просмотра
В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты нанесли 381 удар по Запорожской области, нанеся удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 6 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  12530 просмотра
Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области

На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

В Днепропетровской области российский агрессор обстрелял два населенных пункта с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и гараж, в то время как украинские средства ПВО сбили крылатую ракету и два беспилотника-шахида.

Общество •   •  13559 просмотра
На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии

Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона

Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 российских ударных беспилотника во время ночной атаки с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Крыма и России.

Война •   •  13991 просмотра
Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона