Окупанти обстріляли Сумщину, зафіксовано 11 вибухів
Київ • УНН
Росіяни обстріляли кілька населених пунктів в Сумській області, Україна, з артилерії і мінометів, в результаті чого прогриміло 11 вибухів.
Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Зноб-Новгородська громади:
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).
- Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
Упродовж дня армія РФ обстріляла 10 громад Сумщини01.06.24, 23:07 • 28565 переглядiв