Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены здания

Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего пострадали Червоногригорьевская и Марганецкая общины. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером 9 сентября вражеские силы снова обстреляли Никопольский район, выпустив пол десятка снарядов по Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.

В одном из населенных пунктов из-за обстрела загорелся сухостой, но спасатели быстро потушили пламя. Повреждена хозяйственная постройка. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Специалисты, обследовавшие территорию после обстрелов, обнаружили дополнительные разрушения в Марганецкой громаде, где ранее враг применил дрон-камикадзе. В результате удара был поврежден частный дом и уничтожена хозяйственная постройка.

На Дніпропетровщині через удари рф один загиблий та 10 постраждалих: показали наслідки