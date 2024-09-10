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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будівлі

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будівлі

Київ • УНН

 • 35015 перегляди

Ворожі війська обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольського району. Пошкоджено господарські споруди та приватний будинок, загорівся сухостій. Жертв серед місцевих жителів немає.

Окупанти знову обстріли Дніпропетровщину, унаслідок чого постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Ввечері 9 вересня ворожі сили знову обстріляли Нікопольський район, випустивши пів десятка снарядів по Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

В одному з населених пунктів через обстріл загорівся сухостій, але рятувальники швидко загасили полум'я. Пошкоджено господарську споруду. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Фахівці, які обстежували територію після обстрілів, виявили додаткові руйнування в Марганецькій громаді, де раніше ворог застосував дрон-камікадзе. Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок та знищено господарську споруду.

На Дніпропетровщині через удари рф один загиблий та 10 постраждалих: показали наслідки03.09.24, 10:56 • 21240 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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