Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будівлі
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольського району. Пошкоджено господарські споруди та приватний будинок, загорівся сухостій. Жертв серед місцевих жителів немає.
Окупанти знову обстріли Дніпропетровщину, унаслідок чого постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Ввечері 9 вересня ворожі сили знову обстріляли Нікопольський район, випустивши пів десятка снарядів по Червоногригорівській та Марганецькій громадах.
В одному з населених пунктів через обстріл загорівся сухостій, але рятувальники швидко загасили полум'я. Пошкоджено господарську споруду. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Фахівці, які обстежували територію після обстрілів, виявили додаткові руйнування в Марганецькій громаді, де раніше ворог застосував дрон-камікадзе. Внаслідок удару було пошкоджено приватний будинок та знищено господарську споруду.
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