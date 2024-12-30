Оккупанты нашли новый способ отбирать авто у гражданских на захваченных территориях

Оккупанты на ВОТ снова массово конфискуют гражданские авто. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Машины изымают якобы для нужд так называемой "специальной военной операции".

Любые поводы становятся основанием для изъятия транспорта. Даже минимальная задолженность за штраф может привести к конфискации, а во многих случаях причины для изъятия вообще придумываются. Захваченные транспортные средства передаются оккупационным подразделениям и используются в боевых действиях против Украины.

Захватчики на оккупированных территориях начали новую волну конфискации гражданских авто - Сопротивление