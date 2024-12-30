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Окупанти знайшли новий спосіб відбирати авто у цивільних на захоплених територіях

Київ • УНН

 • 72344 перегляди

На тимчасово окупованих територіях розпочалася нова хвиля конфіскації цивільних автомобілів. Окупанти вилучають транспорт під будь-яким приводом та передають його військовим підрозділам для використання проти України.

Окупанти на ТОТ знову масово конфіскують цивільні авто. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Машини вилучають нібито для потреб так званої "спеціальної військової операції". 

Будь-які приводи стають підставою для вилучення транспорту. Навіть мінімальна заборгованість за штраф може призвести до конфіскації, а у багатьох випадках причини для вилучення взагалі вигадуються. Захоплені транспортні засоби передаються окупаційним підрозділам і використовуються у бойових діях проти України. 

Загарбники на окупованих територіях почали нову хвилю конфіскації цивільних авто - Спротив20.06.24, 15:35 • 15614 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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