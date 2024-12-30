Окупанти знайшли новий спосіб відбирати авто у цивільних на захоплених територіях
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях розпочалася нова хвиля конфіскації цивільних автомобілів. Окупанти вилучають транспорт під будь-яким приводом та передають його військовим підрозділам для використання проти України.
Окупанти на ТОТ знову масово конфіскують цивільні авто. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Машини вилучають нібито для потреб так званої "спеціальної військової операції".
Будь-які приводи стають підставою для вилучення транспорту. Навіть мінімальна заборгованість за штраф може призвести до конфіскації, а у багатьох випадках причини для вилучення взагалі вигадуються. Захоплені транспортні засоби передаються окупаційним підрозділам і використовуються у бойових діях проти України.
Загарбники на окупованих територіях почали нову хвилю конфіскації цивільних авто - Спротив20.06.24, 15:35 • 15614 переглядiв