В течение суток оккупанты нанесли 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Роботино, Каменскому и Лобковому.

173 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

7 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку.

177 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки, Левадного и Затишья.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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