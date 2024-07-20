Российские войска атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 362 удара различными видами вооружения. Зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры, но жертв среди мирного населения нет.
В течение суток оккупанты нанесли 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф осуществили 5 авиационных ударов по Роботино, Каменскому и Лобковому.
173 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
7 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку.
177 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки, Левадного и Затишья.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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