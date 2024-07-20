Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о результатах своей двухдневной работы на Саммите Европейского политического сотрудничества. В своем телеграм-канале дипломат рассказал о ряде важных встреч и переговоров, передает УНН.

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«Позади - два дня насыщенной работы на полях Саммита Европейского политического сотрудничества, встречи с Премьер-министром Великобритании, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Соединенном Королевстве», - написал Залужный.

По словам посла, украинская делегация во главе с Президентом работает над укреплением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией. Целью этого сотрудничества является подтверждение общей приверженности международной безопасности и стабильности.

Экс главком ВСУ Залужный выразил оптимизм относительно результатов совместной работы: «Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметными на поле боя».

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