Киев • УНН
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подвел итоги двухдневной работы на Саммите Европейского политического сотрудничества. Он провел важные встречи и переговоры, направленные на укрепление стратегического партнерства между странами.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о результатах своей двухдневной работы на Саммите Европейского политического сотрудничества. В своем телеграм-канале дипломат рассказал о ряде важных встреч и переговоров, передает УНН.
Детали
«Позади - два дня насыщенной работы на полях Саммита Европейского политического сотрудничества, встречи с Премьер-министром Великобритании, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Соединенном Королевстве», - написал Залужный.
По словам посла, украинская делегация во главе с Президентом работает над укреплением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией. Целью этого сотрудничества является подтверждение общей приверженности международной безопасности и стабильности.
Экс главком ВСУ Залужный выразил оптимизм относительно результатов совместной работы: «Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметными на поле боя».
Зеленский о Сырском и Залужном: не хочу сравнивать, ко всем отношусь с соответствующим уважением15 июля 2024, 13:10 • 14940 просмотров