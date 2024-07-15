Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что не хочет сравнивать главнокомандующих Сырского и Залужного, относясь к каждому с должным уважением, поскольку они выполняют свою работу на своих должностях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не хочет сравнивать главнокомандующих Александра Сырского и Валерия Залужного. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружие и голосования пакета почти 8 месяцев, а это очень серьезный вызов. Я не хочу сравнивать Сырского и Залужного, потому что ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял задачи на своем месте
Он добавил, что ему сложно оценить то, что бы было, если бы руководство армии не сменили.
Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать всех. Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского не было бы соответствующего прорыва. Он бы был, потому что этого хотели русские. Сырский знает Харьков, и это плюс, он его отвоевывал
Напомним
8-го февраля Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, сменив Валерия Залужного.
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым3 июля 2024, 18:17 • 71313 просмотров