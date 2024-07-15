Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не хочет сравнивать главнокомандующих Александра Сырского и Валерия Залужного. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

У Сырского серьезный вызов. Мы ждали оружие и голосования пакета почти 8 месяцев, а это очень серьезный вызов. Я не хочу сравнивать Сырского и Залужного, потому что ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял задачи на своем месте - сказал Зеленский.

Он добавил, что ему сложно оценить то, что бы было, если бы руководство армии не сменили.

Это вопросы и разговоры послевоенные. Мы должны уважать всех. Я не считаю, что если бы кто-либо был на месте Сырского не было бы соответствующего прорыва. Он бы был, потому что этого хотели русские. Сырский знает Харьков, и это плюс, он его отвоевывал - добавил Зеленский.

Напомним

8-го февраля Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, сменив Валерия Залужного.

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