Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Речь шла о фронтовой ситуации и новых пакетах помощи для Украины, передает УНН.

"Говорил сегодня с главкомом Сырским - был доклад по фронтовой ситуации. Также говорил с министром обороны Умеровым - относительно его контактов в Америке, относительно новых пакетов для Украины", - сообщил Зеленский.

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot