Киев • УНН
Зеленский обсудил с военным руководством ситуацию на фронте и новые пакеты помощи для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Речь шла о фронтовой ситуации и новых пакетах помощи для Украины, передает УНН.
"Говорил сегодня с главкомом Сырским - был доклад по фронтовой ситуации. Также говорил с министром обороны Умеровым - относительно его контактов в Америке, относительно новых пакетов для Украины", - сообщил Зеленский.
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