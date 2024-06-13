Армия рф обстреляла две громады на Херсонщине, есть погибший и раненый, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

Как сообщили в ОВА, сначала российские войска покрыли огнем Велетенское Белозерской громады.

Зафиксировано более десятка "прилетов". Из-за обстрелов в селе возникли пожары.

Известно об одном раненном местном жителе. Ему на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Добавим

Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли Токаревку Дарьевской громады.

Под удар врага попал 40-летний мужчина, который шел по улице. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок