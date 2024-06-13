Окупанти накрили вогнем Херсонщину: одна людина загинула, ще одна - поранена
Київ • УНН
Російська армія обстріляла два населених пункти в Херсонській області, в результаті чого одна людина загинула і ще одна отримала поранення.
Армія рф обстріляла дві громади на Херсонщині, є загиблий та поранений, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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Як повідомили в ОВА, спершу російські війська вкрили вогнем Велетенське Білозірської громади.
Зафіксовано більше ніж десяток "прильотів". Через обстріли у селі виникли пожежі.
Відомо про одного поранено місцевого жителя. Йому на місці надали необхідну медичну допомогу.
Додамо
Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли Токарівку Дарʼївської громади.
Під удар ворога потрапив 40-річний чоловік, який йшов вулицею. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям.
Херсонська область під ворожим обстрілом: загинула 1 людина, ще 5 отримали поранення, серед яких є 1 дитина12.05.24, 08:05 • 27033 перегляди