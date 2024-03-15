Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

Кремль собирает голоса за владимира путина на так называемых "выборах" президента рф среди оккупационных войск. При этом к "голосам" планируют добавить погибших на войне солдат. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.

Руководство минобороны рф позволило военнослужащим, которые участвуют в так называемой сво голосовать за путина даже не являясь на "избирательные участки". Это значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачу по фальсификации результатов, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что согласно последним указаниям главного военно-политического управления мо рф критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании. А для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет - достаточно даже фотокопии документов.

В ГУР сообщают, что таким образом российские "избирательные комиссии" будут пытаться увеличить количество избирателей путина, привлекая к "голосованию" так называемые "мертвые души". В частности, к числу "проголосовавших", наряду с имеющимися военнослужащими, планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен.

Учитывая, что украинские защитники, по официальным данным, ежедневно наносят российским захватчикам многочисленные потери на территории Украины, количество тех, кто таким образом "поддержит" Путина может оказаться весьма значительным.

кремль осуществляет целый комплекс мероприятий для фиктивного проведения так называемых "выборов президента рф". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в россии, ни за ее пределами, отмечают в ГУР.

Напомним

По сообщению движения сопротивления "Желтая лента" на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты планируют теракты и провокации с жертвами среди мирного населения на избирательных участках во время так называемых "выборов" президента россии с 15 по 17 марта.