Наиболее уязвимые слои населения временно оккупированных территорий Украины являются легкой добычей для российских оккупантов. Захватчики готовят будущих помощников среди украинских детей-сирот на оккупированных территориях, агитируя их в будущем вступать в органы мвс рф или оккупационных администраций. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Наиболее уязвимые слои населения временно оккупированных территорий Украины являются легкой добычей для российских захватчиков. Прежде всего речь идет о сиротах или детях, лишенных родительской опеки. Именно из этой категории местных жителей можно безнаказанно "лепить" себе будущих приспешников, считают оккупанты, - сообщают ЦНС.

Детали

По информации украинского подполья на ВОТ участились случаи, когда в школах-интернатах проводятся пропагандистские встречи с сотрудниками мвд россии.

Полицаи агитируют детей в будущем поступать в профильные образовательные учреждения мвд или еще проще - без специального образования идти служить в оккупационных администрациях полицаями сразу после окончания школы.

Промывание мозгов и воспитание приспешников - это неизменная практика россии уже веками. О правах человека или воспитании личностей здесь не может быть и речи, - говорится в сообщении.

Напомним

Детей с временно оккупированных территорий Украины свозят в москву на очередной пропагандистский форум, направленный на оправдание нацистской политики кремля, организованный кремлевским "Первым движением" в мае, а коллаборационисты составляют списки подростков для участия в нем.

