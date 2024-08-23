Оккупанты атаковали с дрона Антоновку вблизи Херсона: есть пострадавшие
Киев • УНН
Оккупанты атаковали с беспилотника пригород Херсона Антоновку. В результате сброса взрывчатки пострадали две местные жительницы 63 и 62 лет, которые получили взрывные травмы и ранения.
Военные рф атаковали с беспилотника Антоновку, что в пригороде Херсона, в результате удара пострадали две местные жительницы. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Из-за атаки российского дрона в Антоновке пострадали две местные жительницы, которые находились на улице. В результате сброса взрывчатки 63-летняя женщина получила взрывную травму, сотрясение головного мозга, ушиб затылка и осколочное ранение бедра. У 62-летней потерпевшей - взрывная травма и ранение ноги
Как сообщается, бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу для оказания медпомощи.
На Херсонщині дрон рф атакував автомобіль: постраждав чоловік23 августа 2024, 09:55 • 12586 просмотров