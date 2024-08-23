Окупанти атакувала з дрона Антонівку поблизу Херсона: є постраждалі

Військові рф атакували з безпілотника Антонівку, що в передмісті Херсона, внаслідок удару постраждали двоє місцевих жительок. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

Через атаку російського дрона в Антонівці постраждали двоє місцевих жительок, які перебували на вулиці. Внаслідок скидання вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову травму, струс головного мозку, забій потилиці та уламкове поранення стегна. У 62-річної потерпілої – вибухова травма та поранення ноги