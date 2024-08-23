Окупанти атакувала з дрона Антонівку поблизу Херсона: є постраждалі
Київ • УНН
Окупанти атакували з безпілотника передмістя Херсона Антонівку. Внаслідок скидання вибухівки постраждали дві місцеві жительки 63 та 62 років, які отримали вибухові травми та поранення.
Військові рф атакували з безпілотника Антонівку, що в передмісті Херсона, внаслідок удару постраждали двоє місцевих жительок. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
Через атаку російського дрона в Антонівці постраждали двоє місцевих жительок, які перебували на вулиці. Внаслідок скидання вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову травму, струс головного мозку, забій потилиці та уламкове поранення стегна. У 62-річної потерпілої – вибухова травма та поранення ноги
Як повідомляється, бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні для надання меддопомоги.
На Херсонщині дрон рф атакував автомобіль: постраждав чоловік23.08.24, 12:55 • 19044 перегляди