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Окупанти атакувала з дрона Антонівку поблизу Херсона: є постраждалі

Окупанти атакувала з дрона Антонівку поблизу Херсона: є постраждалі

Київ • УНН

 • 24420 перегляди

Окупанти атакували з безпілотника передмістя Херсона Антонівку. Внаслідок скидання вибухівки постраждали дві місцеві жительки 63 та 62 років, які отримали вибухові травми та поранення.

Військові рф атакували з безпілотника Антонівку, що в передмісті Херсона, внаслідок удару постраждали двоє місцевих жительок. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

Через атаку російського дрона в Антонівці постраждали двоє місцевих жительок, які перебували на вулиці. Внаслідок скидання вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову травму, струс головного мозку, забій потилиці та уламкове поранення стегна. У 62-річної потерпілої – вибухова травма та поранення ноги

- йдеться у повідомленні ОВА. 

Як повідомляється, бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні для надання меддопомоги.

На Херсонщині дрон рф атакував автомобіль: постраждав чоловік23.08.24, 12:55 • 19044 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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