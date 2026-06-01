Оккупанты атаковали больницу в Одесской области: под ударом оказалось родильное отделение, где находились шесть рожениц

Армия рф цинично атаковала больницу в Одесской области, повреждено родильное отделение, где находились шесть рожениц и женщина в процессе родов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

По словам Кипера, этим утром враг нанес очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре юга Одесской области.

В результате атаки повреждены родильное отделение и административные здания больницы. В медучреждении повреждены фасад, двери и более 30 окон. В отделении находились 6 рожениц с младенцами, одна женщина — в процессе родов. К счастью, пациентки и персонал не пострадали. Продолжаются работы по ликвидации последствий