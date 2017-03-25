Охранник Д.Вороненкова находится в тяжелом состоянии - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Охранник экс-депутата государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Охранник в тяжелом состоянии, но его состояние стабильное. И мы надеемся, что он выздоровеет и снова приступит к исполнению служебных обязанностей", - сказал он.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.