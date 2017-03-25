Охранник Д.Вороненкова находится в тяжелом состоянии - А.Геращенко

"Охранник в тяжелом состоянии, но его состояние стабильное. И мы надеемся, что он выздоровеет и снова приступит к исполнению служебных обязанностей", - сказал он.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.