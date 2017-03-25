Охоронець Д.Вороненкова перебуває у тяжкому стані - А.Геращенко

"Охоронець у тяжкому стані, але його стан стабільний. І ми сподіваємося, що він одужає і знову приступить до виконання службових обов'язків", - сказав він.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.